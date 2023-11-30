قومي المرأة بسوهاج يختتم حملة «بلدي أمانة» بعد 12500 زيارة بالقرى

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت 58 ألفا و439 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى الكولا و الأحايوة شرق العيساوية بمركز أخميم، وسفلاق والعوامية وفاوجلي بمركز ساقلتة، وأولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلي وأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، بإجمالي 12 ألفا و500 زيارة.

أهداف حملة المجلس القومي للمرأة بسوهاج

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، مضيفة أن الحملة استهدفت تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

المشاركون بحملة المجلس القومي للمرأة بسوهاج

وأشارت سحر وهبي، إلى أنه شارك في الحملة، رائدات المجلس وميسرات، مجموعات الادخار، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات، وعضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام، والدكتورة منى حنا مقرر مناوب، ونسرين منجد، ومحمود طلعت، والدكتورة ريهام محمد، والدكتورة دعاء الشريف، والدكتورة مديحة مصطفى، والدكتورة رشا جابر، ونسرين عبدالغني وناهد عبده أعضاء وعضوات فرع المجلس.

ومن الجدير بالذكر، أن الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»، بدأت في أول شهر أغسطس 2023، ويتم استكمال تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.