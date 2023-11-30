«صحة سوهاج»: وضع خطة للتأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه جرى وضع خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية شملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية للعمل على تذليل أي صعوبات أو عقبات أمام المواطنين.

جاء خلال اجتماع بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات بالمديرية ومعاوني المديرية.

تفاصيل خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية بسوهاج

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كبيراً للناخبين توفير سيارات أخرى للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح أنه سيتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة الانتخابات، منوهًا أيضًا بنشر فرق المتابعة من الطب العلاجي على مدار الساعة. كما تم تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعة سير العمل لحظة بلحظة أثناء فترة الانتخابات وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية.

ومن جانبه أيضًا، حث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي، وكذلك جميع أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لافتًا إلى أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية. مؤكدًا أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد تطورًا كبيرًا ودعمًا غير مسبوق للقطاع خلال الفترة الماضية والحالية، بالإضافة إلى إنجازات مشروع حياة كريمة بالمحافظة.