افتتاح وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي

افتتاح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك بتكلفة 150 ألف دولار مساهمة من نوادي روتاري الدولية بألمانيا ومصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رودجر شنوفيلد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أولدنبورج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور عبد الرحيم عبد ربه رئيس قسم الأطفال.

تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وقال الدكتور حسان النعماني، إن تلك الوحدة ستساهم في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، التي انطلقت فى سبتمبر عام 2019، تعد محوراً هاماً في تقديم الرعاية الصحية للأطفال، وحصولهم علي الخدمات الصحية بجودة عالية، وذلك بإتباع أحدث أساليب العلاج، لخدمة أطفالنا من داخل المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

توفير حياة صحية آمنة للأطفال

وثمن رئيس جامعة سوهاج، التعاون المشترك مع نوادي روتاري بسرعة إنشاء تلك الوحدة بالمستشفي الجامعي، مما ينعكس ذلك على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والخدمة العلاجية للحفاظ على صحة المواطنين.

تقديم الخدمات العلاجية للأطفال

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن الوحدة تضم فريقا طبيا متكاملا على مستوى عالٍ من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للأطفال، موضحاً أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفى إفنجليش بألمانيا طبقاً لبروتوكول التعاون، لتدريب الأطباء على استخدام الأجهزة الموجودة بالوحدة.

الوحدة تشمل أربعة أجهزة للكشف المبكر

وأوضح الدكتور عبد الرحيم عبد ربه، أن الوحدة تشمل 4 أجهزة للكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة، وجهاز لقياس جهد العصب السمعي، في الحالات الإيجابية لضعف السمع، وثلاثة أجهزة لاب توب متصلة بتلك الأجهزة لطبع نتائج الاختبارات، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الأطفال ضعاف السمع بعد فحصهم إلى وحدة السمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة لإتمام عملية العلاج والمتابعة.

حضر الافتتاح كلاً من الدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد عبد الغفار مدير وحدة السمعيات، الدكتور مصطفى أحمد علي يوسف نائب مدير وحدة السمعيات، أمير سابا منسق نادي روتاري مصر الجديدة، الطبيبة ابتسام محمد الرمادي منسق المشروع بوحدة الأطفال حديثي الولادة، وعدد من ممثلي نادي روتاري مصر الجديدة وروتاري سوهاج وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.