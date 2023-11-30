«العمل» تنظم ندوات توعية بالسلامة والصحة المهنية في مدارس سوهاج

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج، في 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية بنين بالبلينا، ومدرسة جرجا الثانوية بنات، ومدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بأخميم.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة المديرية التي بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بماهية وأهداف وأساليب السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين في مختلف المنشآت، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل في سوهاج، أنّ تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها على المنشآت الصناعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن.

إعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات

وأضاف مدير المديرية أن ندوات التوعية شملت محاضرات علمية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات، وتوضيح الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها، وأهمية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وكيفية تشكيلها، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والوقاية منها، وحاضر فيها عادل الغول، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بجرجا،وعواطف صدقي مفتشة السلامة بجرجا، وحسانين إبراهيم مفتش السلامة بوسط سوهاج.