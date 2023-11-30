سلع انخفضت أسعارها خلال أسبوع.. 50% تراجعا في السكر

شهدت أسعار العديد من السلع الرئيسية في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية هذا الأسبوع حتى اليوم الخميس، نتيجة لجهود الدولة في توفير كميات كبيرة منها بأسعار جيدة وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع، بجانب مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.

وسجلت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية تراجعاً في الأسبوع الحالي الذي ينتهي اليوم، منها أسعار الدواجن، التي كان تراجعها ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ويقدر بنحو 12 جنيهات للكيلو في المزرعة، على مدار تعاملات الأسبوع، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، إذ تباع الدواجن البيضاء بـ63 جنيها في المزرعة مقابل 75 جنيها.

كما تراجعت أسعار البيض، الذي يُعد من أهم السلع الأساسية التي شهدت انخفاضاً في الأسعار خلال الأسبوع، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، وفق ما أظهرت تقارير بوابة الأسعار المحلية التابعة لنمجلس الوزراء نسبة 3.67% إلى 115 جنيها للطبق في المزرعة .

تراجع ملحوظ في أسعار الحديد

كما انخفضت أسعار الحديد إذ سجل سعر الحديد الاستثماري لتسجل 38 ألف و609 جنيها للطن شامل ضريبة القيمة المضافة.

انخفاض أسعار الذهب

وكذلك، واصلت أسعار الذهب انخفاضها، إلى أن استقرت اليوم على السعر الخاص بها، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا على مدار الأيام الماضية، وكانت تصل لانخفاضات بنحو 65 جنيهاً اليوم، وفق تقارير الشعبة العامة للذهب.

انخفاض أسعار الأرز والسكر

كما شهدت أسعار السكر انخفاض واصح وكبير يصل لأكثر من 50%، حيث قررت الدولة بيع السكر بـ 27 جنيه للكيلو بدلا من 43 و50 جنيه للكيلو.

وانخفضت أسعار الأرز بشكل ملحوظاً في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، حيث انخفض سعر الكيلو خلال الاسبوع بنسبة 4.3% ليسجل الكيلو 28 جنيه.