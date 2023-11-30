محافظ كفر الشيخ: تخصيص 44 منفذا لتوفير السكر بـ27 جنيها للكيلو

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تخصيص 44 منفذاً لتوفير السكر للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، بـ27 جنيهاً للكيلو الواحد، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خفض أسعار السلع الأساسية، منها 30 منفذاً لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة، و14 منفذاً لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة.

منافذ بيع السكر بـ27 جنيهاً للكيلو الواحد

وقال المحافظ، أنّه يتم توفير السكر للمواطنين بـ30 منفذاً ضمن المبادرة كالتالي:

- التوزيع بندر ومركز كفر الشيخ بمنافذ القوات المسلحة «الخياط، المزلقان، صبري القاضي، سخا»، وفروع زهران ماركت، وفروع كازيون ماركت، ومدينة مسير، ومدينة سيدي غازي أمام المستشفى العام.

- التوزيع ببندر ومركز دسوق بهايير ميزة بشارع الجيش، ومنفذ الكردي بالميدان الإبراهيمي، وقرى العجوزين، وكفر مجر، وشباس الملح، وشابة

- التوزيع بمركز سيدي سالم بطريق دمرو الحداد.

- التوزيع بمركز فوه ببندر فوه شارع السوق، وشارع الفتح.

- التوزيع بمركز مطوبس أمام مجلس المدينة، وبرمبال، وأبو دنيا عدنان محروس أبو عيانة.

- التوزيع بمركز قلين بمجلس المدينة أحمد محمود الديب، وممدوح رياض صبح.

- التوزيع بمركز الرياض ببندر الرياض أمام المسجد الكبير.

- التوزيع بمركز بلطيم بمنفذ القوات المسلحة.

- التوزيع بمركز الحامول بمعرض أهلاً رمضان، ومحمد رضا عوض بالزعفران.

- التوزيع بمركز بيلا بمنفذ القوات المسلحة، ومحمد على الطنباري بمدينة بيلا.

توزيع السكر بـ 17 منفذاً بالشركة العامة لتجارة الجملة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنٌه يتم توزيع السكر من خلال 17 منفذاً بالشركة العامة لتجارة الجملة بعموم المحافظة ببندر ومركز كفر الشيخ بدلتا ماركت بجوار الجمعية الشرعية، وبجوار مدرسة السلام، وبجوار مستشفى عمر بن الخطاب، ودلتا ماركت بـ«دقميرة - سيدي غازي»، والتوزيع ببندر دسوق بدلتا ماركت خلف عمر أفندى، والتوزيع بمركز سيدي سالم بدلتا ماركت بجوار بنك القاهرة، والتوزيع بمركز فوه بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز قلين بدلتا ماركت «قلين البلد - شباس عمير»، والتوزيع بمركز بلطيم بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز الحامول بدلتا ماركت بجوار سوق السمك، والتوزيع بمركز بيلا بدلتا ماركت بجوار مجلس المدينة.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25 %

وأوضح المحافظ، أنّ المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25 % وهى سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بزيادة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة

وأكد المحافظ، أنّه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أنّ ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يُعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتُساهم في توفير السلع الغذائية.