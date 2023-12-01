3 معلومات عن السواحل الخصراء بالبرلس.. تنتج 5 ملايين طن خضروات

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، إن حقول السواحل الشمالية بالمحافظة، والتي يتم زراعتها بالخضروات في فصل الشتاء، تنتج الكثير من الأنواع، مشيرا إلى أنها يطلق عليها سواحل الخير الخضراء، ويُزرع فيها محاصيل الخضروات من الطماطم، والخيار، والكوسة، والباذنجان، والبسلة، والجزر، وذلك علي طول الشريط الساحلي بالإقليم.

تنتج نحو 5 ملايين طن خضروات

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المحاصيل من الخضروات السابق ذكرها والتي يتم زراعتها في فصل الشتاء، بحقول مركزي بلطيم، والبرلس، تنتج نحو 5 ملايين طن من الخضروات المتنوعة خلال فصل الشتاء.

3 فوائد من زراعة11 ألف فدان خضروات بسواحل البرلس

وأشار أنه يوجد 3 فوائد، جراء زراعة مساحة 11 ألف فدان من الخضروات بسواحل البرلس، في محافظة كفر الشيخ، وهي كالتالي:

- تزرع محاصيل الخضروات في فاصل عروات مع بداية شهر ديسمبر، مما يجعلها مهمة للغاية من حيث الإنتاجية في فصل الشتاء.

- تزرع وتُغطى في أوقات الإنبات بالبلاستيك لحمايتها من الآفات، وهو الأمر الذي يُعطيها إنتاجية فائقة تتراوح ما بين 12 حتى 16 طن لكل فدان منزرع.

- تتميز تلك الزراعات من الخضروات برعاية متميزة من قبل المزارعين، وذلك جراء خبراتهم العالية منذ عشرات السنين في هذا المجال، وتواجدهم بشكل دائم ضمن الندوات الإرشادية لمديرية الزراعة لمعرفة كل جديد.