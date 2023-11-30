«المؤتمر»: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تؤكد دعم استكمال التنمية

أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن المشاركة الإيجابية للمصريين في الخارج، وقوة تواجدهم، تعد بمثابة تأكيد على وقوف جميع المواطنين المصريين خلف الدولة المصرية من أجل استكمال مسيرة التنمية المستدامة، مضيفًا أن المصريين بالخارج يقفون خلف الدولة المصرية وهو ما سيتأكد أمام صناديق الانتخابات غدا.

انتخابات المصريين في الخارج

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، في بيان، جميع المصريين المقيمين في الخارج إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية غدا الجمعة 1 ديسمبر، وتستمر يومي 2 و3 ديسمبر.

حزب المؤتمر يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات

وأوضح «منصور»، أن مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 أمر مهم، لتكون مشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت مكتسبات كثيرة للمصريين بالخارج سواء حقوق سياسية، وهو ما سينعكس على خطط المستقبل، ويقطع ذلك على المتآمرين ضد مصر، وتأكيد على تكاتف الشعب المصري في الداخل والخارج خلف القيادة السياسية المصرية.