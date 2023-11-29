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شوقي علام: مصر لها تجربة دستورية عريقة.. والإخوان لم تقرأ التاريخ المصري جيدا

كتب:

شريف سليمان
11:52 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت العديد من القرارات المصيرية خلال فترة حكمهم، موضحًا: «على سبيل المثال قبل ولاية دار الإفتاء المصرية كانت هناك قرارات في الوثائق الدستورية التي تم تعديلها من قبل السلطة في ذلك الوقت، عن طريق تعديل الدستور وتحصين القرارات بشكل معين».

مصر دولة عريقة.. والإخوان لم تقرأ تاريخ «أم الدنيا»

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر دولة عريقة وتاريخية وتاريخها ممتد، وأثناء حكم الإخوان لم تكن هناك قراءة دقيقة لتاريخ الدولة، ولا بد أن تنسجم مع هذا التاريخ وتعالج أمورك بحكمة».

موقف في عهد الإخوان.. وغياب الهيبة عن قصر الاتحادية

إلى ذلك، أكد مفتي الديار المصرية، أنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه بحوالي 20 يومًا لمقابلة محمد مرسي، متابعًا: «قصر الحكم له هيبة خاصة في أي دولة لم أجدها في الاتحادية أثناء حكم مرسي».

وواصل: «يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر، ولاحظت أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت».

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