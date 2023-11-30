شوقي علام: تصدي «الإفتاء» للجماعات المتطرفة أحد أوجه تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء وتصديها للجماعات المتطرفة هو وجه من أوجه تجديد الخطاب الديني، وتنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد الخطاب الديني.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكستر نيوز»، أن تجديد الخطاب الديني يعني شقين الأول الحفاظ على الثوابت والثاني الانطلاق إلى الاجتهادات.

وأشار إلى أنه عندما تتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة وعندما درسناه وأردنا السير في التنفيذ وجدنا أفكارًا عملت على إيجاد ظلال كثيفة على الصورة الحضارية للإسلام، وبدأت تعمل شيئًا فشيئًا على أفكار ترسخت في العقلية المسلمة وغيرها وكان لابد من إزالة هذا التراب عن العقلية الإسلامية التي تعلمناها.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور، ويذاع برنامج «الشاهد» يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية «إكسترا نيوز».