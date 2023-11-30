شوقي علام لـ«الشاهد»: الدولة تترك المؤسسات الدينية تعمل دون تدخل

اتقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفتوى سواء كانت مناهضة لهذا الواقع أو موافقة له ستجد أنك أمام اشتباك مع الواقع، ولابد أن يكون هناك استقلال ولا يوجد أي اتصالات تملي على دار الإفتاء رأيها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة مدركة لمصلحتها وتترك المؤسسات تعمل خاصة المؤسسات الدينية فلا يوجد أي إملاءات بأي نوع من الأنواع، ولكن تترك الإنسان يعيش في مساحة من العمل وما يمليه عليه العلم والضمير.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية باعتبار أنها واجهت كل ما يؤدي لعدم استقرار المجتمع والدولة أحد العناصر التي تخدم المجتمع وكانت في ظهرها فلهذا فهم أنه يُملى علينا، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ وجد العلماء في السابق كانوا في ظهر الدولة ومنهم الإمام مالك، والذي كان يقف مع الدولة وقوفا صحيحًا وعلى اتصال دائم بالخليفة.