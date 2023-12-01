تجهيز لجان الاقتراع في البحر الأحمر لاستقبال 321 ألف ناخب

انطلقت اليوم الجمعة الانتخابات الرئاسية بالخارج، وتستمر 3 أيام، ثم تجري في الداخل، وتستعد أجهزة البحر الأحمر لتجهيز 82 لجنة فرعية و7 لجان عامة تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

استعدادات انتخابات الرئاسة في البحر الأحمر

وقال أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تضم 321 ألف ناخب في 82 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر، مؤكدا دعمه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الاستقرار والإنجازات.

لجان انتخابات الرئاسة

وكشفت غرفة عمليات البحر الأحمر في بيان صحفي تجهيز المقار الانتخابية في عدد 82 لجنة و 7 لجان عامة، مما يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية وتقييم جاهزية المقار الانتخابية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

تجهيز اللجان الانتخابية

بالإضافة إلى تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية والتنسيق مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

ومن جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات للوطن إلى التزام المحافظة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ديمقراطية تهدف لتوفير بيئة تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية. وشدد على ضرورة حضور جميع مواطني البحر الأحمر لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة.