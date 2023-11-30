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سفير مصر لدى نيوزيلندا لـ«الوطن»: بدء استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صورة)

كتب:

كريم روماني
10:39 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
السفير جورج عازر يدلي بصوته في الانتخابات

السفير جورج عازر يدلي بصوته في الانتخابات

بدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

وأكد السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا لـ«الوطن»، أن السفارة أتمت استعداداتها خلال الفترة الماضية لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير المصري، أن الجالية المصرية تتوزع على عدة مدن نيوزيلندية، أكبرها أوكلاند وكرايستشيرش، بالإضافة إلى العاصمة ويلنجتون، موضحا أن السفارة حرصت على التواصل مع أبناء الجالية المصرية للتأكيد على ترحيبها باستقبالهم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.