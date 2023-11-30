وكيل «الأوقاف»: العبد يحاسب على أعمال فعلها باختياره وليست المكتوبة باللوح المحفوظ

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على أعمالهم وليس على المكتوب عليهم، لافتًا إلى أن اللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير الخلائق.

«أبو عمر»: العبد محاسب على أفعاله بإرادته

وأضاف «أبو عمر»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «العبد يحاسب على أعماله التي فعلها باختياره، وليس المكتوبة عليه، فالإنسان مسير فى الأمور التي لا دخل له فيها، لكن الأمور التي له دخل فيها مثل عدم فعله الخير أو الصلاة».

على العبد الاجتهاد

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية: «العبد عليه أن يجتهد ويفعل ما عليه، لأنه في النهاية سيذهب إلى الله بما عمله باختياره، ولهذا حجب الله الغيب».