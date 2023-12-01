سفير مصر في اليونان: 40 ألف ناخب له حق التصويت بأثينا وخارجها

قال عمر عامر، سفير مصر في اليونان، إنه جرى استكمال كل الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي ستجرى في الخارج اعتبارا من غد الجمعة.

هذه الانتخابات ينتظرها أبناء مصر في الخارج

وأضاف عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الانتخابات ينتظرها أبناء مصر في الخارج، وتم التحضير لها، وفي الفترة الماضية عُقدت العديد من اللقاءات مع أبناء الجالية في أثينا وخارجها للرد على استفساراتهم وتوضيح كيفية عملية الانتخاب لهم.

وتابع سفير مصر في اليونان: «سألوا عن بعض الاحتياجات والمعلومات، مثل مواعيد بدء عمل اللجان ومواعيد الانتهاء والأيام التي ستجرى فيها، ولمسنا منهم الكثير من الاهتمام والحرص على المشاركة في الانتخابات».

إقبال شديد جدا على المشاركة

وأكد أن هناك إقبالا شديدا جدا على المشاركة والتعرف على الإجراءات المختلفة لعملية الانتخابات، مشيرًا إلى أن اليونان بها آلاف المصريين المقيمين إقامة دائمة، وكل من له حق الانتخاب هو مقيد في الجداول الانتخابية، وهناك نحو 40 ألف مصري في اليونان بأثينا وخارجها يحرصون على المشاركة والحضور.