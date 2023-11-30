«الشباب المصري»: نعمل على رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج

يستعد مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني لمتابعة الانتخابات الرئاسية من خلال 10 آلاف فرد مقسمين بين أعضاء رصد ميداني وأعضاء غرف العمليات، لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج وكذا بالداخل.

تدريب الكوادر الشبابية بالمجلس على آليات الرصد والمراقبة

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب إنه جرى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من شباب المجلس على آليات الرصد والمتابعة، وتابع أعضاء البرنامج البرنامج الوطني للرصد والمتابعة التابع لمجلس الشباب المصري كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ابتداء من فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وإعلان القائمة التي اشتملت على أرقام ورموز المرشحيين بالإضافة لكافة مراحل الدعاية الخاصة بحملات المرشحيين الأربعة.

كما لفت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة يعتبر واحدا من أهم البرامج العاملة في ملف رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، إذ يعمل المجلس على رصد ومتابعة كافة الاستحقاقات الدستورية منذ الانتخابات الرئاسية 2018 مرورًا بالاستفتاء على التعديل الدستوري عام 2019 وصولا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب عام 2020.

متابعة المجلس للعملية الانتخابية

وأضاف أنه من المنتظر أن يبدأ متابعي المجلس في المتابعة والتنسيق مع غرف العمليات، لمتابعة عملية التصويت خارج مصر خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والنزاهة من أجل الخروج بانتخابات نزيهة تليق بالدولة المصرية، علما بأنه تم تدريب المتابعين وفق أحدث الآليات المتبعة في عملية الرصد والمتابعة الميدانية، حتى يتم الاستفادة من خبراتهم في عملية كتابة التقرير الخاص بالعملية الانتخابية، وفي نفس التوقيت تستمر فاعليات التدريب الخاص بكوادر البرنامج في المحافظات المختلفة استعدادا لجولة التصويت بالداخل والتي ستكون في أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أن مجلس الشباب يقف على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة تم التنبيه على جميع أعضاء فرق الرصد والمتابعة الميدانية وأعضاء غرف العمليات المركزية والفرعية أن عملية الرصد والمتابعة يجب أن تتم بكل حيادية ونزاهة بغض النظر عن تأييد المتابع الميداني لأحد من المرشحيين، مضيفا: «يجب أن تكون كافة مراحل الرصد والمتابعة تتسم بالشفافية والنزاهة».