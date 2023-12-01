مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف موعد بدء التصويت في السفارة المصرية بموسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت السفارة المصرية في العاصمة الروسية موسكو عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر كل المعلومات التي تخص عملية الانتخابات، وذلك لحث الجالية المصرية على المشاركة، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية تقدم جميع التسهيلات من أجل إكمال عملية الاقتراع للناخب المصري.

الجالية المصرية ودورها في حث المصريين على الانتخاب

وأوضح مشيك، خلال مراسلته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الجالية المصرية قامت بعدة فعاليات من أجل إتمام عملية الانتخابات، حيث عقدت الجالية المصرية عدة ندوات خلال الأيام الماضية لتشرح فيها الطرق والخطوات التي يقوم بها الناخب لإتمام عملية الانتخاب، ومرت الندوات على أهم الإنجازات التي تمت في الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

السفارة المصرية ستفتح أبوابها للناخبين في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو

واستكمل: «السفارة المصرية ستفتح أبوابها للناخبين في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو، أي الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة، وستستمر حتى التاسعة مساءً، وستمدد حتى الأحد الموافق الثالث من ديسمبر، وتأمل السفارة المصرية في موسكو بعدم حدوث أي معوقات أمام المقترعين».