مصريون في عمان يسافرون 10 ساعات للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات ومشاهد من استعدادات أبناء الجلية المصرية في عمان، إذ انطلقت الحافلات من مدينة صلالة للتوجه لمقار الإقتراع في مدينة مسقط، وذلك للإدلاء بأصواتهم مُستهلين مسافة تصل إلى 10 ساعات.

ورفع المصريون في عمان لافتات وصور دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أثناء الذهاب والاستعداد للتصويت في الانتخابات المصرية بالخارج.

بدء العملية الانتخابية بالخارج

وبدأت منذ ساعات العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، وانطلقت من نيوزيلندا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والموافق التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لنوزيلندا، بينما انطلقت أيضًا في أستراليا ثم اليابان وكوريا الشمالية والجنوبية.

وشهدت السفارة المصرية في كانبرا، إقبالًا من المصريين في أستراليا، وسافر العشرات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المصرية بالخارج، ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات ومشاهد من المصريين في السفارة المصرية هناك.