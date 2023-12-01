إقبال كبير بأستراليا في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج

شهدت السفارة المصرية بالعاصمة الأسترالية كانبرا إقبالًا من المصريين في أستراليا للتصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، والتي انطلقت اليوم الأول من ديسمبر، وتستمر حتى الأحد الثالث من ديسمبر.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج في نيوزيلندا الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس 30 نوفمبر، ومنتصف ليل الأول من ديسمبر بتوقيت القاهرة، مع احتساب فروق التوقيت بين الدول.

مصريون يتوافدون في الساعة الأولى لبدء التصويت بأستراليا

الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في الدقائق الأولى فور بدء التصويت، مضيفًا أن العديد من المصريين قدموا في الساعة الأولى للإدلاء بأصواتهم، رغم أن الجمعة هو يوم عمل رسمي في أستراليا.

وأعرب الأنبا دانيال عن فخره بالإجراءات التي تتبعها السفارة المصرية في كانبرا، وتسهيلات كبيرة تقدم للناخبين لسهولة العملية الانتخابية: «كتير من الأقباط والمصريين موجودين مع بداية اليوم، ورغم أنه يوم عمل، إلا أن الكثير وجدناهم في الصباح الباكر».