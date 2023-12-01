محافظ السويس يقدم الورود لمصابي غزة ويطمئن على حالتهم الصحية

أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، زيارة لمجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر التابعة لحي فيصل، للاطمئنان على حالة المصابين من غزة في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقدم محافظ السويس الهدايا والورود للمصابين، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمصابين من الأشقاء من غزة.

كما أكد المحافظ على مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة مدير عام مديرية الصحة بالسويس على التعاون والتنسيق المستمر بينهما من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة السويس في اطار مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء عمرو بغدادي، رئيس حي فيصل، والعقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتورة أمل رشدي، مدير عام مديرية الصحة بالسويس.