محافظ السويس: يجب على الأجهزة التنفيذية التفاني في خدمة المواطنين

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن القيادات التنفيذية يجب أن تتفانى في خدمة المواطنين، مطالبًا الجميع بالنزول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشدد محافظ السويس على ضرورة بذل كل الجهود لتحسين الأداء وخدمة المواطنين في جميع المصالح الحكومية، وضبط من يتاجرون بقوت الشعب.

وشدد المحافظ على عدم المتاجرة بقوت الشعب والبعد عن الاستغلال للسلع الغذائية، مؤكدا دعم المنافذ والشوادر بالسلع الرئيسية في القرى والأحياء بأسعار في متناول الجميع، والمتابعة المستمرة للأسعار ومحاسبة المستغلين من التجار.

جاء ذلك خلال اجتماع عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمديري المديريات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة والقيادات التنفيذية، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفي اللقاء عُرض المحافظ عددٌ من الموضوعات والمستجدات على الساحة العالمية والمحلية، مؤكدا أهمية الترابط والتكاتف من أجل استقرار وأمن وأمان مصر الحبيبة والحفاظ على مقدرات الدولة.