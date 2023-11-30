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إسبانيا ترسل 4.9 طن مساعدات طبية إلى مصر مساهمة في علاج مصابي غزة

كتب:

أزهار شهاب الدين
03:07 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
سفارة إسبانيا

سفارة إسبانيا

قالت السفارة الإسبانية في القاهرة إن إسبانيا تدعم دور مصر كميسر للعمل الإنساني والمساعدات في الأزمة، مشيدةً بدورها في إدارة الأزمة في قطاع غزة باعتبارها لاعباً إقليمياً رئيسياً في والمدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية والتواصل البري للقطاع.

وصول شحنة مساعدات طبية إسبانية إلى مطار القاهرة

وأعلنت السفارة، في بيان صادر عنها اليوم، إرسال إسبانيا شحنة من الإمدادات الطبية للمستشفيات المصرية ووصلت مطار القاهرة، بالتنسيق مع الآلية الأوروبية للحماية المدنية، وذلك للمساعدة في علاج الجرحى الفلسطينيين بمصر.

ولفت البيان إلى أن مكتب العمل الإنساني بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، استجاب لطلب وزارة الصحة والسكان المصرية لتجديد وزيادة مخزون المواد السريرية والطبية، من بين مطالب أخرى، لرعاية الجرحى الذين تم إجلاؤهم من القطاع إلى مصر. 

الشحنة تتكون من 4.9 طن مساعدات طبية

وتتكون الشحنة من 4.9 طن من المعدات الطبية، مكثفات الأوكسجين، أجهزة تنظيم ضربات القلب، ووحدات الجراحة الكهربائية، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، والنقالات الكهربائية. وكان في استقبال المعدات بمطار القاهرة ممثلو وزارة الصحة ووفد الاتحاد الأوروبي والسفارة الإسبانية ومكتب التعاون الإسباني في مصر.

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