شهادة أشهر محتجزة إسرائيلية لدى الفصائل تحرج الاحتلال.. ماذا قالت؟

بعد أكثر من 55 يومًا على احتجازها والحديث المستمر في وسائل الإعلام عن إطلاق سراحها، جاءت شهادت المحتجزة الإسرائيلية الفرنسية مايا شيم، في صالح الفصائل الفلسطينية، حيث أعربت عن طريقة المعاملة الحسنة، خلال تبادل المحتجزين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، تحديدًا بالصفقة السابعة من صفقات التبادل.

كيف تحدثت المحتجزة الإسرائيلية عن الفصائل؟

وظهرت المحتجزة الإسرائيلية «مايا» في مقطع فيديو نشرته الفصائل الفلسطينية داخل عربية دفع رباعي تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي تقول بالإنجليزية: «الأشخاص جيدون كانوا عطوفين معي»؛ لتتابع بالعربية: «كله تمام»، وبعدها تطرقت للحديث عن تقديم الطعام الجيد لها فضلا عن التعامل الذي وصفته باللطيف.

وبمجرد إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية الفرنسية مايا شيم، التي تبلغ من العمر 21 عاما، ظهرت في مقطع آخر وهي تلتقي بوالدتها وشقيقها للمرة الأولى، بحسب ما جاء في صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكانت مايا شيم، ظهرت في فيديو سابق صورته الفصائل الفلسطينية فور احتجازها، وقالته فيه اسمها وعمرها مطالبة إعادتها إلى عائلتها في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت تطرقت إلى المعاملة الجيدة وهو ما أغضب الاحتلال.

ووقتها ظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على إيدي الفصائل الفلسطينية، حيث خرجت حاليا دون إصابة تظهر على جسدها ما يعني تعافيها.

تعليق الرئيس الفرنسي على إطلاق سراح مايا

وبمجرد إعلان اسم «مايا» ضمن أسماء الأشخاص الستة الذين أطلق سراحهم، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مدى سعادته بسبب الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية الفرنسية، قائلا عبر منصة إكس إن إطلاق سراحها كان «فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي».

وقد تم إطلاق سراح ميا، 21 عامًا، إلى جانب أميت سوسانا، 40 عامًا، وإيلانا غريتزوسكي، المكسيكية الإسرائيلية، البالغة من العمر 30 عامًا.