ابتسامات وكلمات عربية.. لحظات تسليم المحتجزة الإسرائيلية «غالي» تثير الإعجاب

مشهد وداع المحتجزة الإسرائيلية غالي تارشانسك، موقف جديد لفتت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إطلاق سراحها خلال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ ظهرت خلال فيديو نشرته الفصائل الفلسطينية، وهي تضحك وتودعهم وداع حار، انتهي بكلمات شكر باللغة العربية.

وداع المحتجزة الإسرائيلية «غالي»

لحظة إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية غالي تارشانسك، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى طريقة سلامها الحار وضحكها لأحد عناصر الفصائل الفلسطينية، فضلا وقت وجودها داخل سيارة الدفع الرباعي بجانب المحتجزة راز بن عامي، وهي تردد بحرارة شديدة كلمات وداع باللغة العربية، وهي: «مع السلامة».

وفسر كثيرمن الرواد، أن طريقة وداع المحتجزة الإسرائيلية غالي، تكشف راحتها وقت احتجازها وتلقيها الاهتمام والرعاية، على عكس ما تداوله إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

الليلة متأكد بأنه نتنياهو بينجلط pic.twitter.com/x3eVnOMaiQ — الداعية محمود الحسنات (@mahmoudalhsanat) November 30, 2023

من هي المحتجزة الإسرائيلية غالي؟

المحتجزة الإسرائيلية غالي تارشانسك، ذات الـ13 عاما، كانت ضمن المحتجزين من جانب الفصائل الفلسطينية، وكانت متواجدة بمنزلها في كيبوتس بئيري، مع والدها إيليا، الذي فر هاربا وتركها مع شقيقها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

و«غالي» ابنة لوالدين مطلقين، وتعيش مع والدها أما والدتها رئوما العروسي تعيش في منزلها في الكيبوتس، ومعروف عن الفتاة المراهقة طبيعتها المرحة وحبها لإعداد الفيديوهات على منصة «تيك توك»، بجانب هواية الطهي ولعب الكرة الطائرة، فضلا عن أنها من محبي الكلاب.