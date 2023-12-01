الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عقربا في الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة عقربا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء أمس الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن ندد بالعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، على ضرورة التهدئة في الضفة الغربية خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي.