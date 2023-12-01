وفد من «مصر أكتوبر» يشارك في مؤتمر «صوت غزة.. من الإسماعيلية».. (صور)

شارك وفد من حزب مصر أكتوبر، مساء أمس، في مؤتمر «صوت غزة.. من الإسماعيلية»، الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من قيادات الكيانات والقوى السياسية، ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلاميين.

ومن الوفد المشارك في المؤتمر، الدكتور أحمد خالد مساعد رئيس الحزب لشؤون التخطيط والسياسات، والدكتور محمد عزت مساعد رئيس الحزب لشؤون التطوير والعلميات بالحزب، والدكتور أحمد قطب، مساعد رئيس الحزب لشؤون العلاقات الدولية بالحزب، والدكتور محمد هدهد، مساعد أمين التنظيم للحزب، والدكتور عماد عطية، أمين أمانة التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

وأكد الوفد أن الدولة المصرية قدمت الكثير في ملف دعم القضية الفلسطينية، ولعل آخره نجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة لمدة يومين إضافيين بعد اتفاق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأشار الوفد إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.