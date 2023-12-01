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المصريون في الصين ودول جنوب شرق آسيا يصوتون بالانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد العانوسي
03:36 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

بدأ تصويت المصريين في كل من الصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين وتايوان في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

بدء التصويت في أستراليا ونيوزيلندا

وشهدت عملية التصويت في أستراليا إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، وقال الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في الدقائق الأولى فور بدء التصويت، مضيفًا أن العديد من المصريين قدموا في الساعة الأولى للإدلاء بأصواتهم، رغم أن الجمعة هو يوم عمل رسمي في أستراليا.

كما بدأ التصويت في نيوزيلندا، وهي أولى الدول التي انطلق فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، نظرًا لفروق التوقيت بين الدول.

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