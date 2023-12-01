المصريون في الصين ودول جنوب شرق آسيا يصوتون بالانتخابات الرئاسية

بدأ تصويت المصريين في كل من الصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين وتايوان في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

بدء التصويت في أستراليا ونيوزيلندا

وشهدت عملية التصويت في أستراليا إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، وقال الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في الدقائق الأولى فور بدء التصويت، مضيفًا أن العديد من المصريين قدموا في الساعة الأولى للإدلاء بأصواتهم، رغم أن الجمعة هو يوم عمل رسمي في أستراليا.

كما بدأ التصويت في نيوزيلندا، وهي أولى الدول التي انطلق فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، نظرًا لفروق التوقيت بين الدول.