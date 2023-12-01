مواطنة مصرية بعمان: نتسابق للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قالت نهال النحراوي، من الجالية المصرية من صلالة بسلطنة عمان، إن السفارة على تواصل مستمر معهم على مستوى 11 محافظة في السلطنة للمشاركة في العرس الانتخابي، موضحةً أن المشاركة فعالة ويتسابق المصريون للتصويت حبًا في مصر، موضحة أنها سافرت في حافلة ستقطع 2400 كيلومتر ذهابًا وإيابًا للتصويت.

الدور المصريين بالخارج مهم

وأشارت «النحراوي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، إلى أن الدور المصري بالخارج يجب أن يكون حيوي وفعال، وهذا مايقوم به المواطنين المصريين في سلطنة عمان، مؤكدة أن مشهد الحافلة التي تقلها مشهد وطني أكثر من رائع، حتى الأطفال في غاية السعادة وهم مع آبائهم ذاهبين لتأدية واجب وطني.

الانتخاب حق ديمقراطي

واستكملت: «أدعو كل مواطن مصري خارج حدود بلاده، في ظل هذه الظروف العصيبة أن يدلي بصوته، لأن ذلك هو حقه الديموقراطي، وهذا مايدل على الانتماء للوطن»، مؤكدة أن تجهيزات تسهل المشاركة على كل الجاليات.