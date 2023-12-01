نيويورك تايمز: إسرائيل كانت تعلم بـ«طوفان الأقصى» قبل أكثر من عام وتجاهلت الأمر

أفادت نيويورك تايمز بأن هناك وثائق تكشف أن مسؤولي الجيش والاستخبارات في إسرائيل علموا بمخطط عملية «طوفان الأقصى»، قبل أكثر من عام من تنفيذها لكنهم تجاهلوا الأمر، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

واستكملت نيويورك تايمز، أن الوثائق تؤكد أن المسؤولين الإسرائيليين استبعدوا المعلومات عن المخطط، وقللوا من قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذها.

وفي سياق آخر، أضاف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة.