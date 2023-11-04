«نيويورك تايمز»: إسرائيل قصفت مخيم جباليا بثاني أكبر قنبلة في ترسانتها الحربية

ذكر تحليل قامت به صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن إسرائيل استخدمت قنبلتين على الأقل، يبلغ وزن كل منهما حوالي ألفي رطل (نحو 900 كيلوجرام)، خلال قصفها لمخيم جباليا في قطاع غزة يوم الثلاثاء، وتعد هذه القنبلة ثاني أكبر قنبلة في ترسانة إسرائيل.

حماية المدنيين في مخيم جباليا

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن استخدام إسرائيل لقنابل بهذا الوزن الثقيل في منطقة مكتظة بالسكان مثل مخيم جباليا، أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الأهداف المقصودة تبرر الخسائر البشرية والدمار الذي تسببت فيه الضربات، وهذه التساؤلات يعكس القلق بشأن حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى الحد من الأضرار على المدنيين خلال النزاعات.

وقال مسؤولون صحيون بقطاع غزة، أن القصف خلف نحو 195 شهيدا و777 مصابا و120 مفقودا، جراء قصف مخيم جباليا.

إسرائيل ترفض التعليق على نوع الأسلحة المستخدمة في قصف مخيم جباليا

أكدت إسرائيل أنها كانت تستهدف قائدًا كبيرًا في الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن شبكة الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها الجماعات المسلحة لإخفاء الأسلحة والمقاتلين.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الذي يتحدث عن عدد ونوع الأسلحة التي استخدمها في الضربة التي استهدفت مخيم جباليا.