«نيويورك تايمز»: إسرائيل دمرت 26% من مباني غزة

كشفت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية عن أن نصف مباني شمالي غزة دُمرت أو تضررت منذ بداية القصف الإسرائيلي 7 أكتوبر، وما نسبته 26% من مجموع الأبنية في قطاع غزة.

قصف بلا هوادة

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى خرائط مصورة جواً، أفصحت عن حجم الأضرار في البنية التحتية لشمال قطاع غزة التي تحاصرها القوات الإسرائيلية بالكامل، حيث تشير الصور الملتقطة حديثا خلال شهر ونصف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة 2023 إلى حجم الضرر الذي وقع في فلسطين، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية في قطاع غزة وتحديدا شمال القطاع.

أكثر من 55 ألف مبنى مدمر

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنّ ما لا يقل عن 56 ألف مبنى قد تضرر أو دمر، أو ما يقدر بنحو 20 إلى 26% من جميع المباني، بحسب تحليل اثنين من الباحثين، جامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.

دعوات تهجير من شمال القطاع لجنوبه

وتدعو إسرائيل سكان القطاع منذ بداية القصف إلى التحرك من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما كشفت الأقمار الصناعية أن ما لا يقل عن 13200 مبنى في جنوب غزة، تحت خط الإخلاء الذي أقامته إسرائيل في 13 أكتوبر عندما أمرت جميع سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، إلى منطقة يفترض أنها آمنة ولكن في ظل القصف المستمر لا توجد منطقة آمنة حتى الآن.