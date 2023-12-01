سفير مصر بكوريا الجنوبية: الإقبال على انتخابات الرئاسة سيتزايد السبت والأحد

قال خالد عبدالرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن الجالية المصرية تضم حوالي 2800 شخص، متواجدون بمناطق مختلفة من كوريا، موضحًا أن أبرز الفئات التي تمثلها هذه الجالية هي مجموعة من أساتذة جامعات وطلبة، ومجموعة من العاملين بالأعمال الحرة في أعمال الاستيراد والتصدير بين الدولتين، ومجموعة أخرى تعمل بالعلاقات الثقافية بين الدولتين.

تيسير أمور الحملة الانتخابية في «سول»

وأكد عبدالرحمن، خلال مداخلته على فضائية «إكسترا نيوز» من سول، أنه تم تجهيز مقر اللجنة الانتخابية بسول، لتسهيل وتيسير الحركة الانتخابية للناخبين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاتصالات الهاتفية من مجموعة من المواطنين، سائلين لبعض التوجيهات، وتحاول الجالية تقديم كل الإجابات على الاستفسارات.

إقبال عدد من المواطنين إلى اللجان الانتخابية

واستكمل: «اليوم الجمعة هو يوم عمل ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال يومي السبت والأحد أيام عطلة نهاية الأسبوع، ولكن هناك عدة اتصالات وإقبال عدد من المواطنين إلى اللجان الانتخابية، موضحًا أنه ليس هناك أي مشاكل تواجه الانتخابات بشكل عام، والأمور تسير بسلاسة».