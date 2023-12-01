إقبال كبير من المصريين بكوريا الجنوبية للتصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية إقبالًا من المصريين في العاصمة سول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.

وتوجه عدد من المصريين العاملين بالسفارة والمقيمين في كوريا الجنوبية ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية في سول، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم الأحد 3 ديسمبر، وتتوقع البعثة حضور المزيد من المواطنين المصريين للتصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بكوريا الجنوبية، بحسبما أعلنته السفارة المصرية في سول.

بدء عملية التصويت في الانتخابات المصرية بالخارج

وانطلق التصويت في الانتخابات المصرية بالخارج في العديد من الدول، والتي بدأت بنيوزبلندا ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية الصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين وتايوان.