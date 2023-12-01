سفير مصر باليابان: نبذل الجهود لتسهيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، إن السفارة المصرية في اليابان تبذل كل الجهود المُمكنة لتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهو استحقاق رئاسي مهم.

وأكد أبو بكر، في بيان للسفارة المصرية في طوكيو، أن الجالية المصرية في اليابان على درجة عالية من الوعي وإدراك لأهمية المشاركة السياسية، وقد تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وإبلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد على أهمية ممارستهم لحقهم الدستورى في التصويت بهذا الاستحقاق الدستوري المهم.

سفارة مصر في اليابان تبدأ في استقبال الناخبين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

وبدأت السفارة المصرية في طوكيو استقبال المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لمُمارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأكدت السفارة المصرية دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم ويومي 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لطوكيو، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.