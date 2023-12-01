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سفارة مصر بطوكيو تبدأ استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:11 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية باليابان

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية باليابان

بدأت السفارة المصرية في طوكيو استقبال المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لمُمارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأكدت السفارة المصرية دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم ويومي 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لطوكيو، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وتدعو السفارة المصرية في طوكيو كذلك لمُراجعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من القيد بقاعدة بيانات الناخبين وللإطلاع على كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين في الخارج الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس 30 نوفمبر في نيوزيلندا، والموافق التاسعة صباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر، كما بدأت أيضًا في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية، على أن تستمر حتى يوم الأحد الثالث من ديسمبر.

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