سفارة مصر بطوكيو تبدأ استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأت السفارة المصرية في طوكيو استقبال المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لمُمارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأكدت السفارة المصرية دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم ويومي 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لطوكيو، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وتدعو السفارة المصرية في طوكيو كذلك لمُراجعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من القيد بقاعدة بيانات الناخبين وللإطلاع على كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين في الخارج الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس 30 نوفمبر في نيوزيلندا، والموافق التاسعة صباح يوم الجمعة الأول من ديسمبر، كما بدأت أيضًا في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية، على أن تستمر حتى يوم الأحد الثالث من ديسمبر.