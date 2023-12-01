سفير مصر بكوريا الجنوبية لـ«الوطن»: حرصنا على تسهيل التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال السفير خالد عبدالرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إنه أول من أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع بداية عملية التصويت صباح اليوم، وتوجه العديد من المصريين العاملين بالسفارة والمقيمين في كوريا الجنوبية ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية في العاصمة الكورية سول.

وأكد السفير المصري في كوريا الجنوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجالية المصرية في كوريا الجنوبية يصل عددها لـ2600 مصري، والأعداد اليوم الجمعة ليست كبيرة بسبب أن الجمعة هو يوم عمل رسمي، لكن يتوقع أن يزداد خلال يومي السبت والأحد باعتبارهما يومي إجازة أسبوعية رسمية.

سفير مصر بكوريا الجنوبية: حرصنا أن تكون عملية التصويت سهلة على المصريين

وأوضح السفير خالد عبدالرحمن، أن التجهيزات تمت على أساس كل التعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بأماكن التصويت وتأمين عملية الاقتراع، بحيث تكون سهلة ويسيرة على المصريين في كوريا الجنوبية.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

شهدت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية إقبالًا من المصريين في العاصمة سول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.