أول دولة عربية.. انطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالإمارات

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر، والتي تستمر حتى الأحد الثالث من الشهر نفسه.

الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي، بتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعه الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لأبو ظبي، وقبل بدء التصويت الفعلي.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.

بدء التصويت في الانتخابات المصرية بالخارج

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في العديد من الدول، والتي انطلقت بنيوزيلندا ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين والهند وباكستان وغيرها من الدول، في ظِل مشاركة من المصريين بالخارج.