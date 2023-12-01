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مشاهد من استعدادات المصريين في الولايات المتحدة لأول أيام الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:50 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المصريون في الولايات المتحدة يستعدون للانتخابات الرئاسية

المصريون في الولايات المتحدة يستعدون للانتخابات الرئاسية

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تجهيزات من الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم بالسفارات والقنصليات بالولايات المتحدة.

وظهر المصريون في الولايات المتحدة الأمريكية يرفعون أعلام المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وظهروا داخل القنصليات المصرية، في استعداد وتجهيزات مكثفة لأول أيام الانتخابات المصرية.

بدء الانتخابات الرئاسية بالخارج في العديد من الدول

وشهدت السفارات المصرية في الصين وكوريا الجنوبية واليابان إقبالًا من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.

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بقلم محمد عبدالعزيز