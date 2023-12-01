رغم العمل.. مصري بأستراليا يقطع مسافة طويلة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر حسب التوقيت المحلي للعاصمة الأسترالية كانبيرا، بدأ المصريون في أستراليا بالتوافد للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأعلنت السفارة المصرية استعداداتها لتوافد الناخبين وتيسير العملية الانتخابية للجالية المصرية في أستراليا.

وقال محمود داوود، أحد المصريين في أستراليا، لـ«الوطن»، إنه استيقظ باكرًا، وسافر من بلدة تبعد كيلومترات عن مقر السفارة المصرية في كانبيرا، وسافر بالقطار لمسافة ساعة تقريبًا، ليحضر بالسفارة الساعات الأولى، ويكون أول من يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ورغم اعتبار الجمعة يوم عمل رسمي في أستراليا، والسبت والأحد أيام إجازة أسبوعية، إلا أنه حصل على إجازة من عمله اليوم، للسفر إلى مقر السفارة المصرية في كانبيرا، والإدلاء بصوته في الانتخابات: «أخذت إجازة من شغلي عشان أكون موجود النهارده، وأشارك بصوتي في الانتخابات، إحنا كمصريين في الخارج دورنا مهم لا يقل عن دور المصريين الموجودين في بلدنا».

توافد المصريين على سفارة بلدهم في كانبيرا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

واستقبلت السفارة المصرية في كانبيرا العديد من المصريين مع بدء الاستحقاق الانتخابي، وأكد الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني وأحد أعضاء الجالية المصرية في أستراليا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في الدقائق الأولى فور بدء التصويت، مضيفًا أن العديد من المصريين جاءوا في الساعة الأولى للإدلاء بأصواتهم، رغم أن الجمعة هو يوم عمل رسمي في أستراليا.