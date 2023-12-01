طفل فلسطيني يحول مخلفات الزيتون لوقود.. تغلب على أزمة الطاقة بطريقة مبتكرة

منذ الصباح، يخرج الطفل الفلسطيني «نادر قشطة» من منزله متهجًا إلى معاصر الزيتون بمدينة رفح الفلسطينية، يجمع المخلفات الناتجة عن طحن حبات الزيتون، ثم يعود بها رفقة مجموعة من أصدقائه إلى المنزل، ليبدأ عملية تحويلها إلى قوالب، تستخدم بديلًا عن الوقود لإشعال النيران.

وعانت فلسطين وقطاع غزة من أزمة الوقود في ظل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ولجأ سكان غزة إلى البحث عن طرق بديلة للوقود، فكانت مخلفات طحن حبات الزيتون، أفضل الطرق التي نشرها «نادر»، ورغم عملها بها منذ سنوات، إلا أنها حققت انتشارًا ورواجًا في فلسطين خلال الأيام الماضية.

مئات القوالب لاستخدامها في الاشتعال

يقول الطفل نادر قشطة لـ«الوطن»، إنه يجلب مخلفات طحن حبات الزيتون، والتي تسمى «جفت الزيتون»، ويصنع منها مئات القوالب: «نستخدم جفت الزيتون لإشعال النيران بسبب عدم توافر الغاز أو الوقود للطهي والخبز، أعمل من فترة طويلة في هذا المشروع لكن بدأت أحقق انتشار أكثر خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث ونقص الوقود».

تقليل عدد القوالب.. مع تصاعد الأحداث

أكثر من 2000 قالب كان يصنعهم «نادر» والعديد من أصدقاؤه ومعه شقيقه، لكن بدأ العدد يقل مع تصاعد الأحداث: «بقينا بنجيب نقلة واحدة فقط، لكن إن شاء الله هنزود خلال الأيام القادمة ونحاول نستفيد منه مع نقص الوقود، بنشتري العربة بـ100 شيكل وتعمل كتير، وهي شغلانة مش متعبة، بنقدر نصنع عدد كبير في وقت قليل وبمجهود قليل».

تتميز مخلفات حبات الزيتون بقدرة كبيرة على الاشتعال

يستخدم «نادر» أدوات بدائية في عمله، مثل المدق والقالب، وتتميز مخلفات حبات الزيتون بقدرة كبيرة على الاشتعال والتي تستمر لفترات طويلة، وتوفر حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية، وفقًا لحديث شقيقه الأكبر محمد قشطة لـ«الوطن»، ويعمل معه في المشروع.