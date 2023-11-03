كاتب فلسطيني: دولة الاحتلال ترغب في تدمير شجر الزيتون لقتل رمزية شعبنا

قال حسام أبو النصر، صحفي وكاتب فلسطيني، إن دولة الاحتلال شنت العدوان الأكبر على فلسطين، في الوقت الذي يجمع فيه المزارع الفلسطيني محاصيل الزيتون، وهو يعتبر أهم غذاء ورمزية للشعب الفلسطيني، ويعني البقاء في الأرض، ومن أهم اقتصاديات الدولة الفلسطينية، لأنه يشير إلى العديد من المعاني.

«أبو النصر»: تنتشر مزارع الزيتون على مناطق الضفة الغربية والقرى

وأكد «أبو النصر» خلال مداخلته، ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، مع الإعلامية هبة ماهر، أن شجر الزيتون من الرمزيات الكبيرة التي يفتخر بها الشعب الفلسطيني، وتنتشر مزارع الزيتون على مناطق الضفة الغربية والقرى، التي يحاول الاحتلال التوسع وبناء المستوطنات على أرضها.

«أبو النصر»: الاحتلال يرغب في قتل رمزية الشعب الفلسطيني

وتابع «أبو النصر»، أن هدف إسرائيل، هو الاقتلاع ليس فقط الشجر، بل الإنسان من على الأرض، وترغب في قتل رمزية الشعب الفلسطيني، مثلما حاولت أن تقتل الكثير من الرمزيات، فهناك عدوان مستمر على الضفة الغربية، في محاولة للقضاء على شجر الزيتون، وضرب الاقتصاد الفلسطيني.