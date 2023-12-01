الجالية المصرية بفرنسا تعلن استعدادها لأول أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج

أعلنت الجالية المصرية في باريس عن كل استعداداتها لبدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بفرنسا، والتي تبدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي بباريس.

عبدالحميد نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، قال لـ«الوطن»، إن الجالية المصرية في فرنسا أنهت استعداداتها للانتخابات الرئاسية، وسيتوجه أبناء الجالية إلى السفارة المصرية بباريس وإلى القنصلية في مارسيليا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وللحفاظ على حقهم الدستوري من أجل مصر ومن أجل التقدم والازدهار.

تسهيلات للمصريين في فرنسا لإجراء عملية التصويت في الانتخابات

وقدمت السفارة المصرية في باريس والقنصلية المصرية في مارسيليا كل التسهيلات للمصرين في فرنسا لتسهيل وتسريع عملية التصويت في الانتخابات المصرية، نظرًا لبرودة الجو، وتجنب انتظار المصريين في الصفوف.

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين في الخارج في العديد من الدول، أولها نيوزيلندا ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين والهند وباكستان والإمارات، وتستكمل باقي السفارات والقنصليات المصرية في أنحاء العالم عملية التصويت مع اختلاف التوقيتات.