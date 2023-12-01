وسائل نقل مجانية للمصريين بالإمارات لتسهيل التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إنه تم تقديم تسهيلات للمصريين في الإمارات لتسهيل وتيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت منذ دقائق، وأعلنت القنصليات استعداداتها لاستقبال الناخبين.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تحديد نقاط تجمع الناخبين في كل الإمارات، وتوفير وسائل نقل مجانية لنقل المصريين إلى مقار اللجان الإنتخابية في أبوظبي للمقيمين بأبوظبي والعين وفي دبي للمقيمين في دبي والإمارات الشمالية أيضا.

الجالية المصرية والقنصليات بالإمارات تستعد للانتخابات الرئاسية

وأكد أنه تم الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي، بتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لأبو ظبي، وقبل بدء التصويت الفعلي، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.