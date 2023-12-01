لقطات من توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالإمارات
كتب:
محمد سعيد الشماع
07:42 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
توافد المصريين بالخارج على الانتخابات في الامارات
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من توافد الجاليات المصرية على أولى لجان الاقتراع العربية بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.
وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357».