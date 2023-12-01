لقطات من توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالإمارات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من توافد الجاليات المصرية على أولى لجان الاقتراع العربية بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩».