حالة الطقس في أول أيام شهر ديسمبر.. متى تعود الأمطار مرة أخرى؟

أعلنت الهيئة العلمة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، الذي يوافق أول أيام شهر ديسمبر؛ إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس أول أيام شهر ديسمبر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على مدار يومي الجمعة والسبت، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

متى تعود الأمطار مرة أخرى؟

ولفتت «الأرصاد الجوية» إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة يوم الأحد المقبل.

درجات الحرارة أول أيام شهر ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.