حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. شبورة ورياح وتحذير من ظاهرة جوية

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة وغدا السبت في مختلف المحافظات، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إذ تستقر درجات الحرارة نهارًا، مع نشاط للشبورة المائية والرياح بمختلف المحافظات، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 10 مئوية خلال الليل على بعض المحافظات.

وتستعرض تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق أول أيام شهر ديسمبر الجاري، فضلًا عن حالة الشبورة على الطرق السريعة، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، بالإضافة إلى أخبار الطقس في الأيام القادمة.

حالة الطقس اليوم وغدا بالمحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا في المحافظات، أجواء جوية لطيفة على مدار النهار في محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة على محافظات شمال الصعيد نهارًا، فيما تشهد أقاليم جنوب الصعيد أجواء حارة، فيما يصبح الطقس بارد مساءً على أغلب الأنحاء.

وتزداد البرودة وتنخفض درجة الحرارة بصورة كبيرة في الساعات المتأخرة من الليل، فيما حذرت الأرصاد الجوية من ارتداء الملابس الخفيفة تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، والاعتماد على الملابس الثقيلة نسبيًا.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وفيما يخص حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم، فإنّ الطرق بدائرة محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، تشهد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، وسط تحذيرات للسائقين بالحذر أثناء القيادة.

حالة الرياح اليوم بالمحافظات

وتشهد السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وجنوب سيناء، نشاط في حركة الرياح على فترات متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في محافظات مصر، بحسب الأرصاد الجوية، الآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية.. العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد.. العظمى 25 والصغرى 9.

- جنوب الصعيد.. العظمى 30 والصغرى 15.

أخبار الطقس في الأيام القادمة

وبحسب توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّها تأتي كالتالي:

الأحد 3 ديسمبر: تشهد مناطق من حلايب وشلاتين، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة، بالإضافة إلى زيادة كثافة الشبورة المائية على الطرق في أغلب الأنحاء.

من الإثنين 4 ديسمبر إلى الأربعاء 6 ديسمبر: سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، فضلًا عن استمرار كثافة الشبورة المائية على معظم الأنحاء.