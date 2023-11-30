حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تشهد البلاد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، فيسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، خصوصًا محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت «الأرصاد» أن هناك ظاهرتين جويتين، تسيطران على البلاد خلال يومي الجمعة والسبت، وهما الشبورة المائية الكثيفة على العديد من الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط حركة الرياح على عدة مناطق، مع برودة الجو مساءً وخلال الصباح الباكر، ومن المتوقع كذلك أن تأتي الظاهرة الثالثة يوم الأحد، وهي تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غدًا الجمعة تتضمن ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.