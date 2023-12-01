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بدء توافد المصريين على القنصلية في الرياض للتصويت بالانتخابات (صور)

كتب:

كريم روماني
08:44 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
بدء توافد المصريين على القنصلية في الرياض للتصويت بالانتخابات (صور)

توافد عدد كبير من المصريين بالخارج على القنصلية المصرية في الرياض، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، التي تبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية في السعودية

وقال تامر بنه رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في السعودية، إن الجالية جهزت 12 أوتوبيساً مزوداً بمواد غذائية لنقل الناخبين إلى اللجنة الانتخابية بالقنصلية في الرياض.

حملات للحث على المشاركة في الانتخابات

أضاف لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع أعلام على جميع المصريين أثناء الذهاب إلى اللجنة الانتخابية، لافتاً إلى أنه جرى عقد لقاءات في الفترة السابقة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات والرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.