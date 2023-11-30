حزب الوفد يناشد المصريين في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ناشد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الجاليات المصرية في الخارج ضرورة المشاركة الإيجابية في ماراثون السباق الرئاسي الذي ينطلق اليوم في عواصم العالم، مؤكداً أن المصريين في الخارج جزء أصيل من النسيج الوطني، ومشاركون رئيسيون في بناء الوطن.

جموع المصريين في الخارج

وقال رئيس الوفد، في بيان، إن المصريين في الخارج سيرسمون اليوم ملحمة وطنية في حب البلاد واختيار مرشح من بين المرشحين الأربعة لتولى زمام أمور الوطن خلال السنوات المقبلة، مطالبا جموع المصريين في الخارج بحسن الاختيار والتفكير الجيد قبل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يخدم مصلحة الوطن، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وما يشهده العالم من تحولات ما يستدعي رؤى جديدة وأفكاراً متطورة.

أبناء الشعب المصري

وأكد رئيس الوفد أن أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج يرسمون ملحمة وطنية وعرساً ديمقراطياً يراقبه العالم عن كسب ويشهد إرادة شعب، ونزاهة وإشرافاً قضائياً، واختياراً حراً عبر صناديق الاقتراع.