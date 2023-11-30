مع بدء التصويت في الخارج.. حملة فريد زهران تدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات

تزامنا مع بدء التصويت الرسمي للمصريين بالخارج، الذي بدأ منذ دقائق في نيوزيلندا، تدعو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، كل المصريين المقيمين بالخارج، بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، لإرساء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون.

غرفة عمليات حملة فريد زهران

وعقد اليوم المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في دير مواس بمحافظة المنيا، منذ قليل، بحضور جماهيري موسع؛ لمناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

وأكدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بدء غرفة عمليات المرشح الرئاسي، رئيس حزب المصري الديمقراطي؛ لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، وذلك في مقر الحملة في المقطم.

حملة فريد زهران

ويحضر في غرفة العمليات قيادات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران؛ لمتابعة تصويت المصريين في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024، والذي سيبدأ خلال ساعات.

وأكد المهندس باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، لـ«الوطن»، أنّ غرفة عمليات حملة فريد زهران ستصدر تقارير يومية بشأن متابعتها وملاحظاتها بشأن انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.